Экономисты рассказали, когда цены на нефть начнут расти

До конца апреля цены на нефть могут оставаться под существенным давлением, в то время как с начала мая вероятно их постепенное восстановление. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Падение продолжается

Майские фьючерсы на нефть WTI упали более чем на 20%. Это произошло впервые с 1999 года. Цена на черное золото рухнула в ходе азиатской сессии до 15 долларов за баррель. Это произошло из-за растущих опасений, что нефть вскоре будет негде хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса, сообщает Bloomberg.

Так, в Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель до двух долларов. Это увеличивает возможность возникновения ситуации, когда производителям США придется вскоре доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти.

Цена на нефть марки Brent опускается менее чем на 1%. Гигантское расхождение в ценах возникло и между истекающими майскими и июньскими фьючерсами на WTI — они снижаются только на 5%.

«Я бы списал большую часть сегодняшних потерь на факт истечения контрактов», — рассказал Financial Times стратег Westpac Роберт Ренни.

Эксперт уверен, что существует риск, что и июньские контракты тоже уйдут ниже 20 долларов. В то же время аналитики Jefferies снизили прогноз цен на WTI во втором квартале до 19 долларов за баррель.

Цены под давлением

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов рассказал, что котировки майских контрактов на нефть WTI по мере приближения к 21 апреля — дате экспирации — сближаются с ценами на спот-рынке (условия расчетов, при которых оплата по сделке производится немедленно), который торгуется на 20-летних минимумах из-за огромного профицита.

«Следующий июньский контракт торгуется в районе 23-24 долларов за баррель, отражая позитивный эффект от сделки ОПЕК+, которая начнет свое действие в мае. До конца апреля цены на нефть могут оставаться под существенным давлением, в то время как с начала мая вероятно постепенное восстановление», — заключил экономист.

«Лишней» нефти слишком много

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что нефтяные котировки могут продолжать снижаться в ближайшее время, пока не будут приняты новые решения в рамках ОПЕК+ по снижению добычи. Страны альянса и G20 суммарно сократят добычу на 15 миллионов баррелей. Кроме того, в США добыча нефти сокращается технически — производители снижают количество скважин, не буря новые.

«Но все договоренности начнут действовать с 1 мая, а пока на рынке наблюдается беспрецедентное снижение спроса, которое уже оценивается в 30%. При этом избыток предложения на мировом рынке превосходит 25 миллионов баррелей в сутки. Растет число нефтеналивных танкеров у берегов Азии и Европы, которые используются в качестве дополнительных емкостей для хранения нефти. Ставки фрахта выросли в некоторых случаях до семи раз, мировые хранилища заполняются «лишней» нефтью слишком быстро», — пояснил Артем Деев.

По мнению эксперта, если в ближайшее время не будут приняты решения по дальнейшему сокращению глобального предложения, цена на нефть продолжит падать, а число контрактов с отрицательными ценами поставок — расти.

«Выход из текущей ситуации только один: снижение добычи и консервация скважин. Причем по всему миру, так как спрос до конца текущего года не восстановится до прежних параметров. WTI может в ближайшую неделю снизиться до десяти долларов за баррель, Brent — до 20 долларов», — заключил Артем Деев.

Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную ОПЕК+ сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 миллионов баррелей в сутки снижение в 9,7 миллионов баррелей в сутки выглядит недостаточным.