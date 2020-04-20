Клинцевич уверен, что ФАН перешел дорогу влиятельным людям из правительства США

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что информационная война Запада против России продолжается и в будущем будет только набирать обороты.

В ночь на 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, а также связанный с ним аккаунт на видеохостинге YouTube, уничтожив тем самым тысячи репортажей и документальных фильмов агентства. Представители корпорации заявляют о якобы имевших место «нарушениях правил компании», однако называть конкретные причины блокировки отказались.

В свою очередь ФАН ответственно заявляет, что никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция не допускала и требует от американской корпорации немедленной разблокировки всех заблокированных аккаунтов и восстановления десятков тысяч видеороликов, являющихся собственностью редакции.

ФАН уже обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google на территории РФ. Незаконные действия Google сразу же вызвали возмущение у члена Совета Федерации Франца Клинцевича, который назвал блокировку аккаунтов ФАН «новым проявлением информационной войны Запада против России».

«Информационная война Запада против России никогда не прекращалась и вряд ли прекратится, она будет только набирать обороты. Притом нужно заметить, что в нынешних условиях, когда весь мир все больше и больше переходит на самоизоляцию, с точки зрения происходящих процессов, различных мероприятий, а это отдельные виды деятельности журналистов, которые наиболее широко распространяются через электронные СМИ, и бороться с ними в этой инфовойне крайне сложно. Последний этап любой борьбы — а в данном случае я имею в виду политическую борьбу — это закрытие, запрет или арест», — поясняет сенатор.

Собеседник ФАН уверен, что именно профессиональная деятельность журналистов Федерального агентства новостей стала причиной блокировки со стороны компании, которая в свою очередь подчиняется указаниям американского правительства и возможно даже военных.

«ФАН собирает факты, доказательную базу, достоверно доносит до своих читателей самую свежую информацию, а это не нужно Западу, которому необходимо страну разорвать, власть дискредитировать, журналистов изолировать и не имея под этим никакой возможности, особенно профессиональных качеств, вся система работы ФАН вызывает у руководителей западных стран только раздражение. Все это и привело к крайним мерам — они взяли и просто заблокировали ФАН в нарушение международного права, законодательства нашей страны, здравого смысла», — продолжил Франц Клинцевич.

Помимо ФАН, по мнению сенатора, блокировке в будущем могут подвергнуться и другие патриотические СМИ страны, поэтому власти Российской Федерации должны предпринимать все усилия для того, чтобы на всех мировых площадках заявлять о недопустимости политической цензуры в отношении СМИ.

«Просто ФАН перешел дорогу каким-то влиятельным людям в правительстве США, ФАН эффективно дает новости, а это вызывает у Вашингтона крайнюю озабоченность и беспокойство. Они теряют повестку, они теряют влияние, они выявляются как провокаторы и дезинформаторы мирового уровня. Они чувствуют, что теряют позиции в информационной войне, поэтому и такие действия», — заключил Клинцевич.

Напомним, 25 марта американская корпорация заблокировала аккаунт НТВ с видео первого обращения президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Помимо этого, Google этой весной заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.