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Клинцевич уверен, что ФАН перешел дорогу влиятельным людям из правительства США

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Google

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что информационная война Запада против России продолжается и в будущем будет только набирать обороты.

В ночь на 17 апреля американская корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей, а также связанный с ним аккаунт на видеохостинге YouTube, уничтожив тем самым тысячи репортажей и документальных фильмов агентства. Представители корпорации заявляют о якобы имевших место «нарушениях правил компании», однако называть конкретные причины блокировки отказались.

В свою очередь ФАН ответственно заявляет, что никаких нарушений правил Google, международного или российского законодательства редакция не допускала и требует от американской корпорации немедленной разблокировки всех заблокированных аккаунтов и восстановления десятков тысяч видеороликов, являющихся собственностью редакции.

ФАН уже обратился в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ и другие контролирующие организации с требованием проведения расследования в отношении противоправной деятельности компании Google на территории РФ. Незаконные действия Google сразу же вызвали возмущение у члена Совета Федерации Франца Клинцевича, который назвал блокировку аккаунтов ФАН «новым проявлением информационной войны Запада против России».

Клинцевич уверен, что ФАН перешел дорогу влиятельным людям из правительства США

«Информационная война Запада против России никогда не прекращалась и вряд ли прекратится, она будет только набирать обороты. Притом нужно заметить, что в нынешних условиях, когда весь мир все больше и больше переходит на самоизоляцию, с точки зрения происходящих процессов, различных мероприятий, а это отдельные виды деятельности журналистов, которые наиболее широко распространяются через электронные СМИ, и бороться с ними в этой инфовойне крайне сложно. Последний этап любой борьбы — а в данном случае я имею в виду политическую борьбу — это закрытие, запрет или арест», — поясняет сенатор.

Собеседник ФАН уверен, что именно профессиональная деятельность журналистов Федерального агентства новостей стала причиной блокировки со стороны компании, которая в свою очередь подчиняется указаниям американского правительства и возможно даже военных.

«ФАН собирает факты, доказательную базу, достоверно доносит до своих читателей самую свежую информацию, а это не нужно Западу, которому необходимо страну разорвать, власть дискредитировать, журналистов изолировать и не имея под этим никакой возможности, особенно профессиональных качеств, вся система работы ФАН вызывает у руководителей западных стран только раздражение. Все это и привело к крайним мерам — они взяли и просто заблокировали ФАН в нарушение международного права, законодательства нашей страны, здравого смысла», — продолжил Франц Клинцевич.

Франц Клинцевич

Помимо ФАН, по мнению сенатора, блокировке в будущем могут подвергнуться и другие патриотические СМИ страны, поэтому власти Российской Федерации должны предпринимать все усилия для того, чтобы на всех мировых площадках заявлять о недопустимости политической цензуры в отношении СМИ.

«Просто ФАН перешел дорогу каким-то влиятельным людям в правительстве США, ФАН эффективно дает новости, а это вызывает у Вашингтона крайнюю озабоченность и беспокойство. Они теряют повестку, они теряют влияние, они выявляются как провокаторы и дезинформаторы мирового уровня. Они чувствуют, что теряют позиции в информационной войне, поэтому и такие действия», — заключил Клинцевич.

Напомним, 25 марта американская корпорация заблокировала аккаунт НТВ с видео первого обращения президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Помимо этого, Google этой весной заблокировал и удалил аккаунты RT и других российских СМИ.

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