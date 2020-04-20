Варум пожаловалась на «карантинный животик»

Москва, 20 апреля. Известная певица Анжелика Варум призналась фанатам, что переживает, как самоизоляция и перерыв в работе скажутся как на ее внешнем виде, так и на внешности супруга Леонида Агутина.

Звездная пара дома радует себя изысканными блюдами — Варум трижды в день встает к плите, а затем с удовольствием делится рецептами с поклонниками. По ее словам, паста и другие кулинарные изыски уже сказались на фигуре.

«Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик. А вот мужу приходится стыдливо прикрываться подушкой. И только Нюха (кошка. — Прим. ФАН) в порядке! У нее белковый рацион и йога по пять раз в сутки», — пошутила исполнительница.

Ранее телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась фанатам, что сильно поправилась в самоизоляции. По ее словам, она «заплыла жиром» и собирается усиленно заняться спортом.

А вот балерина Анастасия Волочкова, по ее словам, за время сидения дома не прибавила в весе «ни грамма». Экс-прима Большого театра считает, что самоизоляция имеет свои плюсы — появилось больше времени для работы над телом. Секрет стройной фигуры Волочковой заключается в ежедневных занятиях и репетициях, а также в посещении бани. Кроме того, она старается не наедаться.