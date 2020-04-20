Поклонники восхитились повзрослевшей дочерью Началовой

Москва, 20 апреля. Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия поделилась с поклонниками новыми фотографиями 13-летней внучки. Интернет-пользователи восхитились красотой подростка.

Пасху Вера Алдонина — дочь Началовой и бывшего футболиста Евгения Алдонина — праздновала с бабушкой и дедушкой. Мать Началовой сфотографировала внучку за украшенным к празднику столом, с книгой и букетом цветов.

Фолловеры отметили, что девочка все больше взрослеет, приобретает женские черты лица и начала краситься. На некоторых кадрах даже трудно поверить, что дочери Началовой нет 18 лет.

«Как же она выросла повзрослела! Красавица растет!» — восхитилась ibragimovamaiia6.

Поклонники также поразились сходством поп-исполнительницы и дочери.

«Безумно красивая девочка, становится копией мамы», — отметила julia.hostess.

«Красавица, вся в маму и бабушку», — подхватила предыдущего оратора valushkinlove.

«Красавица, на мамочку очень похожа», — подтвердила pricheshu98.

Юлии Началовой не стало больше года назад. Популярная певица в марте прошлого года попала в больницу из-з проблем со здоровьем, спасти артистку врачам не удалось. Ей было 38 лет. Звезду сцены похоронили на Троекуровском кладбище.