Сирия, 19 апреля. В Дамаске скончался третий пациент с коронавирусом. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе боевики обстреляли мирный поселок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, лишились трех членов ополчения на востоке Дейр-эз-Зора при нападении террористов ИГ1.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило вылазку в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по окрестностям мирного поселка на юге Идлиба.

Международная коалиция: провела патрулирование на востоке Хасаки.

Провинция Дамаск

Новостное агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Сирии объявило о смерти третьего человека из-за коронавируса. Общее количество зараженных в САР достигло 39 человек. Напомним, что в стране уже действует комендантский час, школы и университеты были закрыты и ограничено транспортное сообщение между провинциями. Ограничительные меры были продлены до 2 мая.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает агентство Step News, на востоке провинции совершили вылазку террористы из состава спящей ячейки «Исламского государства». По информации местных источников, снайперы обстреляли позиции Сирийской Арабской Армии у города Меядин. В результате обстрела были тяжело ранены три члена Сил национальной обороны (NDF). Террористы покинули район до того, как туда прибыло подкрепление правительственной армии. Днем ранее неизвестные установили мину на пути следования конвоя сирийской армии, в результате чего пострадали трое военнослужащих САА. Установку СВУ на пути следования колонны также приписывают «спящим ячейкам» ИГ, которые могут укрываться в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» и оттуда совершать вылазки в зоны контроля правительственной армии.

Провинция Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев сообщил на брифинге, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1) обстреляли поселок Курса в провинции Идлиб. Журавлев добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Как передает Telegram-канал Directorate 4, «Хайят Тахрир Аш-Шам» украла кабели из поселка Аббин. При этом террористы заверили жителей, что демонтаж опор линий электропередач связан с плановой заменой медных проводов на алюминиевые. Жители поселка остались без света и электричества, полностью завися от дизельных электрогенераторов.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Jisr TV, военный патруль ВС США был замечен в окрестностях деревни Маликия, расположенного на северо-востоке провинции Хасака. Днем ранее активность американских войск отмечалась на севере провинции, где колонна коалиции заблокировала дорогу, по которой пролегал маршрут патруля военной полиции ВС РФ.

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) передали, что группа неизвестных подбросила несколько ручных гранат в штаб-квартиру Сил национальной обороны в городе Камышлы. Нападение произошло у перекрестка Ас-Салам. Местные сообщали сразу о двух взрывах, прогремевших в городе, однако сообщений о раненных и пострадавших пока не поступало. Ответственность за нападение на штаб NDF пока не взяла на себя ни одна из группировок. Вчера источники SOHR сообщили, что неизвестные подбросили светошумовую гранату на КПП курдских боевиков к югу Камышлы в деревне Харат-Тай.

1 Организация запрещена на территории РФ.