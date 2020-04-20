Готовящиеся к параду военные пройдут двухнедельный карантин после репетиций в Алабино

Москва, 20 апреля. Российские военные, готовящиеся к проведению парада в честь Дня Победы, пройдут двухнедельный карантин после репетиций в Алабино. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны РФ.

«По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин», — пояснили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился перенести проведение Парады Победы. Все торжественные мероприятия, включая шествие Бессмертного полка, пройдут в 2020 году. Тем не менее само празднование Дня Победы состоятся 9 мая. Путин подчеркнул, что этот праздник нельзя переносить, поскольку для каждой российское семьи он священен.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.



