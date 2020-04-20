Рыбин и Сенчукова оказались на грани бедности из-за коронавируса  

Москва, 20 апреля. Певица Наталья Сенчукова и ее супруг — исполнитель Виктор Рыбин — за неделю потратили 30 тысяч и оказались за чертой бедности. По словам пары, они остались без средств к существованию из-за коронавируса.

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ они уточнили, что прекратили концертную деятельность. Существенных сбережений у них не оказалось. На тот момент на счету звездной пары была 31 тысяча рублей.

«Осталась 1000», — сообщила о своем удручающем положении Сенчукова позже в социальной сети.

При этом некоторые поклонники предложили скинуться всем миром и поддержать любимых исполнителей. Некоторые поклонники пригласили музыкантов в гости «на откорм», а один подписчик сказал, что готов купить что-нибудь у звезд.

«Ну вы и шиканули, за неделю бабахнули 30 тысяч», — написали они в комментариях. «Многие месяц на такую сумму живут», — добавили другие.

Напомним, юмористка Елена Воробей во время пандемии продает дом в Черногории. Во время распространения коронавируса звезды вынуждены прибегать к крайним мерам. Как пишут средства массовой информации, из-за финансовых трудностей артисты прощаются с машинами, украшениями и одеждой.

Есть и те, кто выставляет на продажу апартаменты за рубежом. Так, 52-летняя Воробей уточнила, что планирует продать дом в Черногории. Она решилась на этот шаг из-за финансовых трудностей.

При этом свои квартиры в Турции решил продать известный художник Никас Сафронов. По данным СМИ, 64-летний имеет восемь квартир в Турции. С тремя из них творческий деятель готов попрощаться.