В Совете муфтиев России рассказали о переходе мечетей в онлайн из-за пандемии

Российские мусульмане вместо посещения мечетей, двери которых закрыты из-за пандемии коронавируса, активно переходят в онлайн: слушают проповеди духовников и обращаются за помощью к имамам в Сети. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

В формате онлайн, необычном для религиозных учреждений, российские мечети работают уже больше месяца. Столичные мечети поддерживают связь с верующими в Сети с середины марта, а позже подключились и другие регионы страны. Благо, отмечает Рушан Аббясов, сегодня есть все возможности для работы в таком режиме: современные технологии, социальные сети и YouTube-каналы.

«Это, можно сказать, новая форма взаимодействия — через Интернет и соцсети. Главное, что они у нас сегодня есть, потому что в другом режиме было бы очень тяжело работать», — сказал замглавы Совета муфтиев России.

Мечети наблюдают активный рост онлайн-аудитории. Если раньше Интернет традиционно был площадкой молодежи, то сегодня им пользуется и старшее поколение.

«Видно, что люди перешли в онлайн. Мы видим, что интерес большой. Сегодня не только молодежь пользуется соцсетями и Интернетом, но и люди более старшего возраста активно подключаются: видно, их дети и внуки учат, и они с удовольствием смотрят. Рост аудитории идет», — констатировал Рушан Аббясов.

Дело не ограничивается только онлайн-проповедями, добавил он. Духовники по-прежнему активно взаимодействуют с верующими, пусть и в дистанционном режиме.

«Включаем онлайн-лекции, семинары, консультации имамов. Имамы сегодня тоже оказывают довольно большую духовную и психологическую поддержку верующим, потому что кому-то тяжело находиться на самоизоляции. Такие онлайн-встречи помогают. Практически наше духовное управление, мусульманские общины перешли в такой формат», — отметил Аббясов.

При этом нельзя сказать, что такой формат взаимодействия с аудиторией является чем-то новым для имамов, работающих в России. Онлайн-эфиры практиковались и ранее, рассказал Рушан Аббясов. Правда, стоит признать, что не так интенсивно.

«Сегодня это, можно сказать, вынужденная мера. Самостоятельно кто-то из имамов, кто более «молодежно продвинут» в соцсетях, в интернет-пространстве использовали такую возможность максимально, но не все это практиковали. А сегодня уже это необходимость: это востребовано и в этом сегодня есть необходимость среди наших верующих», — подытожил Рушан Аббясов.

Напомним, в ночь на 24 апреля у мусульман по всему миру начнется священный месяц Рамадан. Богословы разных стран мира рекомендуют верующим оставаться дома. Рушан Аббясов в комментарии ФАН рассказал, как мусульманам провести это время в условиях пандемии коронавируса и соблюсти все каноны ислама, а также объяснил, что делать тем, кто не может держать пост по состоянию здоровья.