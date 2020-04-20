Депутат Напсо разъяснил поправки о правах соседей по даче

Внесение поправок о правах соседей по даче в Гражданский кодекс поможет избежать конфликтов и споров между людьми, а также снизит нагрузку на судебную систему. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Юрий Напсо.

Согласно тексту документа, владелец участка будет должен «терпеть» исходящие с соседнего земельного участка газы, пары, запахи, дым, копоть, шум, если не нарушаются установленные нормы по использованию земельного участка.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других. Например, собственник обязан <...> не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка», — сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Также у соседей появится возможность сноса здания на другом участке, если оно по каким-то причинам создает неудобства. По словам депутатов, будут решены проблемы, например, когда колодец соседа препятствует поступлению воды в другие колодца.

В интервью ФАН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Напсо пояснил, что цель данных изменений — упорядочивание прав.

«Соседи знают, что нельзя шуметь, жечь костры, копать, если это мешает жить другим. В каком формате это будет упорядочиваться — еще не понятно. Комитет этот вопрос еще окончательно не рассмотрел и не дал рекомендации. Однако это будет касаться абсолютно всего, где люди именно проживают. К примеру, есть дачи, в которых люди живут и даже прописаны», — разъяснил Напсо.

Парламентарий с сожалением отметил, что из-за отсутствия четких прав соседей, в судах между людьми идут целые «дачные войны».

«Людям некуда обращаться — они идут в суды и полицию. Когда все будет расписано в законе, что это, условно говоря, административное правонарушение, то люди будут понимать, что за этим нет смысла идти в суд. К примеру, вызвали участкового, который оформил протокол, и сосед будет знать, как дальше себя вести. Сейчас у нас соседи не так мирно живут, и споры между ними возникают периодически. При этом большая нагрузка из-за этого идет на судебную систему», — заметил депутат.

Напсо обращает внимание, что россияне привыкли к уже внесенным в Гражданский кодекс поправкам, которые запрещают шуметь после 23.00 в квартирах.

«В квартирах люди затаскали друг друга по судам, но, во всяком случае, сегодня есть какое-то понимание, что внутри двора кто-то не может построить себе гараж. Нужно все эти вопросы отрегулировать, чтобы было меньше конфликтов и споров, а люди жили спокойно, по-соседски», — добавил собеседник ФАН.

Ранее дачникам рекомендовали воздержаться от перекапывания огородов, поскольку эта процедура не приносит никакой пользы. Противники этой процедуры усомнились в необходимости специально повышать рыхлость почвы. По их словам, с этим справится и перегной, который нужно раз в несколько лет в больших количествах вносить в почву. В этом случае, по мнению многих дачников, урожайность на участке заметно повысится.