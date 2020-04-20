СК РФ предупредил об ответственности за пранки в отношении учителей

Москва, 20 апреля. Следственный комитет РФ совместно с Минпросвещения будет отслеживать публикуемые в Сети материалы с пранками в отношении учителей и устанавливать всех причастных к их распространению. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В Сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей», — отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В Следственном комитете подчеркнули, что дистанционное обучение — это единственный способ сохранить доступ к образованию в период распространения коронавируса, передает НСН. По словам Петренко, подростки, которые демонстрируют оскорбительное поведение в видеороликах, не только проявляют неуважение к педагогам и сверстникам, но и препятствуют учебному процессу. Кроме того, представитель СК подчеркнула, что подобное поведение говорит об отсутствии родительского контроля, пишет KP.RU. Как сообщила Петренко, неэтичные и даже противоправные действия в Сети демонстрируют даже некоторые взрослые пользователи.

«Такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям», — подчеркнула представитель СК.

Петренко сообщила, что действия всех лиц, распространяющих материалы с пранками в отношении преподавателей, получат правовую оценку на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния.

Ранее Тюменский школьник попал под арест из-за пранка с коронавирусом. Учащийся опубликовал видеоролик, на котором он с друзьями в костюмах химзащиты якобы ловит «зараженных».