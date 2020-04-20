Трамп потребовал от журналистки NYT вернуть Пулитцеровскую премию за репортажи о России

Вашингтон, 20 апреля. Американский лидер Дональд Трамп потребовал от корреспондента The New York Times Мэгги Хаберман вернуть свою Пулитцеровскую премию за репортажи о России, пишет Washington Examiner.

Президент США обратился к материалу Хаберман, в котором утверждалось, что новый начальник аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз очень эмоционален и плачет на работе.

Во время брифинга Трамп заступился за своего подчиненного и обрушился с критикой на журналистку за ее репортажи о России. Он заявил, что читал материал корреспондента, и подчеркнул, что Медоуз — «отличный парень».

«Это Мэгги Хаберман, вы знаете, что она получила Пулитцеровскую премию за свое освещение России. Но в отношении России она ошибалась. Как и все остальные. Они все должны вернуть свои Пулитцеровские премии», — сказал глава Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что не видит роста военной напряженности с Россией на фоне пандемии коронавируса, и убежден, что у Москвы и Вашингтона сложились «очень хорошие отношения». При этом Трамп, выступая перед журналистами, напомнил, что Вашингтон ввел ранее санкции против России, и, по мнению главы США, «никто не вел себя жестче по отношению к Москве, чем он».