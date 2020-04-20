Положение трудовых мигрантов в период эпидемии обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 20 апреля, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир «Трудовые мигранты в условиях эпидемии».

Ограничительные меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией затронули всех россиян. Пандемия коснулась и трудовых мигрантов.

Мы подробно расскажем про указ Владимира Путина, согласно которому в период с 15 марта по 15 июня мигрантам не нужно будет платить за оформление трудового патента. Обсудим инициативу АСИ о временном приравнивании трудовых мигрантов и граждан России. Автор законопроекта об упрощении получения разрешения на учебу для иностранных старшеклассников в российских школах, депутат Госдумы Светлана Журова, расскажет о своих мотивах и аргументах.

Вместе с вами мы узнаем ответы на вопросы: сколько трудовых мигрантов вернулось на родину до закрытия границ, сократилось ли количество рабочих мест для иностранцев, на что живут эти люди, оставшись без работы? Ожидается ли рост преступлений со стороны жителей сопредельных государств? Будет ли послабление по получению трудового патента? Будет ли Россия ограничивать въезд трудовых мигрантов после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.

В прямой эфир выйдут экономисты, производители, ритейлеры, политики и чиновники.

Участники прямого эфира:

— Вадим Коженов, президент федерации мигрантов России;

— Шамиль Тагиев, председатель Азербайджанской общины в Москве:

— Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам;

— и другие эксперты.

Прямая ссылка на эфир здесь.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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