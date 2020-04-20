Вирусолог предрекла Украине двухлетний карантин

Киев, 20 апреля. Коронавирусная инфекция может продержаться на Украине около двух лет, поэтому гражданам страны нужно привыкать жить в режиме карантина. Об этом заявила завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского при НАМН Украины Алла Мироненко.

По ее мнению, нынешняя ситуация с коронавирусом — это «даже еще не начало».

«Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено», — сказала Мироненко.

Вирусолог предрекла пик активности вируса осенью, поскольку летом он, как и другие респираторные инфекции, должен ослабеть.

Эксперт подчеркнула, что карантин в школах тем не менее отменять ни в коем случае нельзя, как и выпускать на обучение студентов. По ее мнению, можно запустить транспорт и возобновить работу метро, но при условии, что все граждане будут носить маски и перчатки, обрабатывать руки.

На Украине, по последим данным, зафиксировано более 5,7 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, 359 человек удалось вылечить, 151 пациент скончался.

Страна встретила Пасху в режиме жесткого карантина, и, как передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева, велика вероятность, что он распространится на майские праздники. В мире уже начался тяжелый экономический кризис, последствия которого могут стать фатальными для слабой экономики Украины, считают аналитики.