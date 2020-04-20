Число заболевших коронавирусом украинских военных продолжает расти

Киев, 20 апреля. Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в украинской армии за последние сутки. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

На изоляции в настоящее время находятся 309 человек. Чаще всего заражение происходит при контакте военных с друзьями и родственниками.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (хмельницкая городская больница, житомирский госпиталь). В Львовской области один военнослужащий лечится дома», — говорится в сообщении.

Напомним, что на Украине зарегистрировано 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 343 человека в сутки). За это время 141 пациент скончался. Власти страны ранее приостановили работу образовательных учреждений и транспортной системы. Школы и университеты со временем были переведены на дистанционную работу.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.

