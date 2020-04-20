Крымский депутат раскритиковал «Коммунистов России», обругавших сериал с Хаматовой

Симферополь, 20 апреля. Требования партии «Коммунисты России» запретить сериал «Зулейха открывает глаза» указывают на ее несостоятельность. Такое мнение выразил депутат госсовета Крыма, крымский татарин Лентун Безазиев.

Напомним, «Коммунисты России» рассчитывают добиться запрета сериала, премьера которого состоялась 13 апреля на телеканале «Россия 1». Председатель ЦК партии Максим Сурайкин назвал работу режиссера Егора Анашкина «пасквилем на советское прошлое» и «плевком в лицо всему российскому народу». По его словам, юристы уже готовят соответствующее обращение с требованием прекратить показ картины.

Комментируя нашумевший проект, Безазиев сказал, что в нем поднимаются важные для него и его семьи темы, затрагивающие историю крымских татар, переживавших гонения в 30-е годы.

По мнению крымского депутата, обвинения парламентариев голословны, а сами они никакого отношения к коммунизму не имеют.

«Это не коммунисты. Они только воображают, что они коммунисты. Эти люди ничего полезного, созидательного не сделали, им просто надо показаться, заявить о себе», — раскритиковал он iReactor парламентариев, обругавших сериал с Хаматовой.

Безазиев отметил достоверность показанного в сериале и поделился трагическими воспоминаниями, о которых ему рассказывала мать. По его словам, в 1932 году крымские татары умирали от голода прямо на улицах, у людей отбирали скот и имущество. Последнее отнимали «не только у кулаков, но и у середняков». Около четырех миллионов татар, русских и украинцев были отправлены в Сибирь, за Урал.

После премьеры сериала на его создателей и на исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову обрушился шквал критики. В частности, писатель Захар Прилепин заявил, что съемочная группа неверно поняла посыл одноименного произведения Гузели Яхиной и сняла «русофобскую картину». Хаматова призналась, что получила в свой адрес много проклятий.