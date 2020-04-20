Малькевич напомнил о наказании за фейки о коронавирусе в России

Москва, 20 апреля. В условиях общей неопределенности, связанной с коронавирусом, некоторой частью аудитории продолжает быть востребована различного рода конспирология, заявил руководитель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он напомнил, что в якутских WhatsApp-чатах получило распространение сообщение, в котором утверждалось, что «при заборе ватной палочкой проб для анализа на коронавирусную инфекцию происходит заражение». По словам Малькевича, автором данного сообщения оказалась 59-летняя жительница города Томмот. Женщина объяснила, что взяла данные из YouTube и «захотела предупредить» земляков. Специалист напомнил, что в видео под названием «Заражение COVID-19 происходит через тесты» говорится, что коронавирус якобы вывели в лаборатории из вируса летучих мышей. Якобы он не передается от человека к человеку, а «к людям его заносят через тестирование, так как 15–20% тестов заражены».

«Однако в итоге именно якутская пенсионерка будет привлечена к административной ответственности по факту распространения ею недостоверной информации по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», — написал Малькевич.

Кроме того, он напомнил о фейке об обнаружении больного коронавирусом и массовом заражении в медицинском центре в Якутии.

По словам эксперта, в Нижегородской области завели уголовное дело за фейк о том, что якобы по всей РФ «проходит спланированная акция по инфицированию населения смертельно опасной болезнью».

Фейк также был выявлен в Москве. В Сети появилась информация о ночном вывозе тел умерших от коронавируса из обсерватора в районе Крылатское Москвы.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает двух миллионов человек.

Согласно российскому законодательству, публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, карается штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или обязательными исправительными работами на срок до одного года или ограничением свободы на срок до трех лет.

Часть средств массовой информации и представители российской либеральной общественности активно распространяют фейки об эпидемии коронавируса в России. Либералы пытаются посеять панику среди россиян, используя недостоверную информацию о коронавирусе. Распространением фейков активно занимаются блогер Алексей Навальный, а также беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсируется Ходорковским.