Краснодарский Минздрав критикуют за совет врачам самим шить бахилы на фоне коронавируса

Руководство краснодарского Минздрава, судя по всему, пока не готово ответить общественности, возмущенной заявлением замминистра ведомства, предложившей врачам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, самим шить бахилы. На заявление замглавы Минздрава Краснодарского края Валентины Игнатенко уже ответил постом в Twitter глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков.

«Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! — возмущен российский сенатор. — А кто людей лечить будет?! Ее задача — обеспечить медиков бахилами и защитными средствами. Если не может, пусть сама шьет».

Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача - обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 19, 2020

Федеральное агентство новостей попыталось дозвониться как самой Игнатенко, так и ее непосредственному начальнику — главе краснодарского Минздрава Евгению Филиппову. Увы, в министерстве на фоне скандала, похоже, все ушли в глухую оборону: и Игнатенко, и Филиппов оказались недоступны. Общественная приемная перенаправила корреспондента ФАН в пресс-центр, но и там отказались от комментариев, предложив обратиться с письменным запросом.

Соответствующий журналистский запрос, подписанный генеральным директором Федерального агентства новостей Евгением Зубаревым, направлен, приводим его текст.

«Уважаемый Евгений Федорович! Просим дать оценку бестактным заявлениям вашего заместителя Валентины Игнатенко, посоветовавшей врачам самим шить бахилы, на что последовала не только возмущенная реакция врачебного сообщества, но и серьезная критика со стороны члена Совета Федерации Алексея Пушкова. В связи с этим нас интересует следующее. Будут ли приняты меры к замминистра Игнатенко, сохранит ли она свой пост в министерстве? И — самое важное: почему в вашем регионе не хватает средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с коронавирусной инфекцией, и что делается, чтобы в ближайшее время ситуация изменилась в лучшую сторону?»

Ранее замглавы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко в ходе онлайн-конференции отчитала врачей в ответ на вопрос о средствах индивидуальной защиты для медиков, работающих с больными с коронавирусной инфекцией.

Игнатенко пристыдила врачей за то, что они якобы «ждут манну небесную», и предложила им самим нашить себе бахилы или нанять для этого «санитарок», которым нечего делать дома во время режима самоизоляции.

На понедельник, 20 апреля, всего в России более 47 тысяч официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, прирост за последние сутки составил 4268 заболевших. Всего с начала эпидемии в России скончались 405 человек с этой инфекцией. Количество зараженных в мире приближается к двум с половиной миллионам, более 164 тысяч заболевших умерли.