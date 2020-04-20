Сбербанк начал прием заявок от ИП на беспроцентные кредиты для выдачи зарплат

Москва, 20 апреля. Сбербанк начал прием заявок от индивидуальных предпринимателей (ИП) на беспроцентные кредиты для выдачи зарплат в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что для ИП, как и в случае с ООО, кредит будет беспроцентным в течение полугода. После шести месяцев, если кредит к тому времени не будет погашен, ставка составит 4% годовых.

Получить заемные средства могут ИП, ведущие деятельность не менее одного года. Срок предоставления кредита составляет до 12 месяцев. Сумма займа рассчитывается исходя из числа официально трудоустроенных лиц, по которым делаются отчисления в Пенсионный фонд России, и размера МРОТ.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, запуск госпрограммы для ИП стал возможен после того, как в минувшие выходные ВЭБ принял все необходимые для этого решения.

«Мы приветствуем оперативное решение по расширению госпрограммы на ИП и сразу включились в ее реализацию», — подчеркнул Попов.

В Сбербанке отметили, что всего в рамках госпрограммы по поддержке бизнеса получили уже 4,5 тысячи заявок на беспроцентные кредиты, 700 из них подали индивидуальные предприниматели.