Кадыров пообщался с заболевшими коронавирусом пациентами в больнице в Грозном

Грозный, 20 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров в специальном костюме посетил клиническую больницу №4 в Грозном, где пообщался с заболевшими коронавирусом пациентами. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадыров в ходе визита ознакомился с условиями работы медперсонала и переговорил с главным врачом Анзором Байсаевым. По его словам, состояние пациентов удовлетворительное, из 76 человек только двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре — на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.

Глава республики поблагодарил коллектив больницы за самоотверженный подход к работе. Он заверил, что власти делают все возможное в борьбе с распространением инфекции.

«Пациенты отмечают, что, несмотря на высокую нагрузку, врачи демонстрируют к ним очень внимательное и бережное отношение. <…> Оказывают моральную и физическую поддержку», — добавил Кадыров.

По данным на 20 апреля, в Чечне зафиксировано 264 случая заболевания коронавирусом нового типа, 19 пациентов удалось вылечить, пятеро скончались. В прошедшие выходные в республике действовал строгий карантин. Как пишет «Газета.ru», Кадыров даже пообещал увольнять госслужащих за выход на улицу.

В России число зараженных превысило 47 тысяч человек, около 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции.