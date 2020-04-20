Назван топ-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом

Москва, 20 апреля. Назван топ-10 регионов России по числу заболевших коронавирусной инфекцией в стране на 20 апреля. Рейтинг возглавила Москва.

На первой строчке Москва, по состоянию на 20 апреля там было зарегистрировано 26350 случаев заражения коронавирусом. Более 1,8 тысячи человек смогли победить заболевание, 204 человека погибли.

Второе место досталось Московской области — в регионе у 5241 человека была выявлена коронавирусная инфекция. 176 человек выздоровели и 49 погибли.

Петербург вошел в тройку лидеров по числе заболевших. В Северной столице 1846 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 240 человек смогли одолеть пневмонию, восемь пациентов скончались.

В топ-10 регионов по числу заболевших коронавирусом вошли Нижегородская область (759), Коми (491), Ленинградская область (454), Краснодарский край (417), Мурманская область (400), Дагестан (331) и Брянская область (321).

Вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в России зарегистрировано более 47 тысяч заболевших коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось до 3446 человек, отметила «Газета.ру». От инфекции скончались 405 человек.