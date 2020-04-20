Греция подтвердила подготовку Турцией истребителей F-16 для наступления на Ливию

Афины, 20 апреля. Греческие военные сообщили об обнаружении турецких самолетов F-16, нарушивших границы воздушного пространства Ливии и Греции. Отмечается, что истребители попали в поле зрения радаров в субботу, 18 апреля.

Генеральный штаб Национальной обороны Греции подчеркнул, что 11 военных самолетов страны перехватили эскадрилью турецких истребителей, зафиксировав их передвижение в Ливию через Средиземное море. По полученным данным, всего было обнаружено 16 самолетов F-16, все они вошли в воздушное пространство Ливии. Афины также сообщили о нарушении греческого воздушного пространства истребителями ВВС Турции. Провокационные действия турецкой авиации едва не привели к прямым столкновениям.

Вероятнее всего, обнаруженные Грецией истребители F-16 участвовали в отработке военной операции Турции по наступлению на территорию Ливии, о которой ранее сообщал официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари. По его словам, Анкара готовится к полномасштабному наступлению в Ливии, отработка военной операции была начата днем 14 апреля у ливийского побережья: турецкие самолеты имитировали удары по наземным объектам ЛНА, расположениям войск у линии фронта, системам ПВО. Поддержку истребителям с воздуха обеспечивали другие летательные аппараты, один из которых был сбил в небе района Аль-Вишка.

В ЛНА подчеркнули, что этот аппарат не похож на турецкий, его тип и принадлежность сейчас устанавливают эксперты. Агрессивная риторика Турции свидетельствует о том, что Анкара не стремится к установлению мира в Ливии, а наоборот, готовится усилить свою интервенцию. Вмешательство Турции во внутриливийский кризис приводит к его эскалации и напрямую угрожает безопасности мирных жителей.