Коронавирус в России 20 апреля: статистика по городам, последние новости и прогнозы

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 20 апреля 2020 года информации о распространении и борьбе с COVID-19.

Коронавирус в России

За сутки 19 апреля выявлено 4 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 76 регионах РФ. При этом у 45,3% выявленных больных (1 935 человек) не было никаких симптомов.

В рассматриваемый период выздоровели 155 человек, умерли — 44, 28 летальных случаев зафиксировано в Москве, четыре — в Башкирии, три — в Краснодарском крае, по два — в Красноярском крае и Калужской области, по одному — в Чувашии, Нижегородской, Ивановской, Архангельской областях и Хабаровском крае. За весь период от коронавируса скончались 405 россиян.

Всего в России проведено свыше 2,05 млн тестов на коронавирус. Общее число выявленных зараженных достигло 47 121 человек.

Где в РФ больше всего больных COVID-19

Топ-10 регионов РФ по числу заболевших выглядит так. Самое большое количество инфицированных выявлено в Москве — 26 350 человек, Подмосковье — 5 241, Петербурге — 1 846, Нижегородской области — 759, Республике Коми — 491, Ленобласти — 454, Краснодарском крае — 417, Мурманской области — 300, Дагестане — 331 и Брянской области — 321.

Коронавирус в мире

На утро 20 апреля в мире в общей сложности было зарегистрировано 2 416 012 заболевших коронавирусом. Больше всего — в США (765 913 человек), Испании (198 674), Италии (178 972), Франции (152 894), Германии (145 794), Великобритании (120 067). Россия в этом рейтинге на десятом месте. В РФ, напомним, зарегистрирован 47 121 заболевший.

За время пандемии от коронавируса погибли 166 097 человек, выздоровели 635 044.

Больше всего людей скончалось от COVID-19 в США — 41 124 человека, на втором месте Италия — 23 660, на третьем Испания — 21 238, далее следуют Франция — 19 718 и Британия — 16 060 умерших.

Но если говорить о процентном соотношении количества умерших от коронавируса к числу заболевших, то здесь лидирует Бельгия (14,77%), Алжир (14,27%), Великобритания (13,38%), Италия (13,22%) и Франция (12,93%).

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