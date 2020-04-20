Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 4,2 тысячи человек за сутки

Москва, 20 апреля. Российские медики зафиксировали 4,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в 76 регионах за последние сутки. При этом 1,9 тыс. новых зараженных не имели никаких симптомов.

Таким образом общее заразившихся достигло 47,1 тыс. человек. За все время эпидемии в России было проведено 2 млн тестов, 3,4 тыс. человек выздоровело, 405 умерло.

Самый сильный прирост наблюдается в Москве, где за сутки появилось 2 тыс. новых заболевших. Следом идут Московская область (578) и Нижегородская область (113).

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о нерабочей неделе. Впоследствии выходные дни продлили до конца апреля. Введение этих мер, по словам главы государства, позволило выиграть время и мобилизовать все силы на борьбу с эпидемией.

Тем не менее пик болезни еще не пройден, и каждый день появляются все новые зараженные. По мнению доктора медицинских наук и профессора Анатолия Альштейна, это связано не столько со степенью распространения коронавируса, сколько с его выявляемостью. С повышением доступности средств тестирования, появилась достоверная информация о ситуации в том или ином регионе.

По словам профессора, когда тестов не хватает, людей с легкими симптомами, например, заложенностью носа на вирус не проверяют. Также Альштейн напомнил о бессимптомных случаях, которые выявляют, когда массово проводят тестирование в каком-либо коллективе.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.