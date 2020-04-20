Замглавы Совета муфтиев России о Рамадане и COVID-19: Наши дома превратились в мечети

Исламские богословы рекомендуют мусульманам оставаться дома во время священного месяца Рамадан и совершать молитвы в кругу своей семьи. О том, как пройдет месяц мусульманского поста в условиях пандемии COVID-19 в России, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Месяц мусульманского поста Рамадан начнется 23 апреля. Для мусульман по всему миру этот период — особенное время. Традиционно люди посещают мечети для молитв и коллективных ифтаров — разговений. В этом году в связи с пандемией коронавируса Совет верховных богословов Саудовской Аравии обратился к верующим с просьбой проводить молитвы дома во время Рамадана. В заявлении отмечается, что мусульмане должны показывать пример своими действиями и полностью соблюдать меры предосторожности, установленные властями стран.

«Мусульманин совершает обязательные молитвы и молитву таравих у себя дома, если так рекомендуют делать власти его страны или страны, в которой он проживает», — передает текст заявления саудовское агентство SPA.

Мечети по всей России уже давно перешли из-за коронавируса в онлайн-режим, а в Москве и Московской области — и вовсе с 18 марта. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

«Верующие понимают, что происходит не только в нашей стране, но и в мире в целом. Все видят прекрасно картину, которая печалит наши глаза, когда Кааба — главная наша святыня — осталась практически без людей. Закрыты мечети и в Саудовской Аравии, и в других странах исламского мира. Всевышний даровал нам здоровье, и мы должны ухаживать за ним и беречь его. Сегодня пандемия COVID-19 охватила практически весь мир, и очень легко заразиться, быть переносчиком этой заразы. Поэтому, естественно, исламские богословы приняли правильное решение, чтобы оградить наших верующих и закрыть мечети», — сказал Рушан Аббясов.

Он отметил, что молитву можно совершать и в домашних условиях. Это не противоречит канонам ислама. Сейчас мусульмане ждут наступления священного месяца Рамадан — он начнется уже в четверг, 23 апреля.

«С заходом солнца наступит месяц Рамадан, и мы начнем совершать молитвы. Коллективно уже не получится, так как введен режим карантина, но это время, чтобы наши дома превратились в мечети: чтобы внутри дома, внутри семьи люди коллективно молились. Понятно, никто не ожидает посторонних — только, вот, своя семья. Люди могут в домашних условиях совершать данную молитву — таравих, вечернюю молитву», — объяснил Рушан Аббясов.

Мусульмане, кому позволяет здоровье, уже с пятницы начнут соблюдать пост. В месяц Рамадан он является обязательным. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России объяснил, как стоит поступить верующим, которые испытывают проблемы со здоровьем.

«Кто чувствует какое-то недомогание, кто болен, могут пропустить какое-то количество дней поста. Как станет лучше, они могут продолжить соблюдать пост, а то количество дней, которое по болезни было пропущено, — это кораническое заключение — можно спокойно возместить до следующего месяца Рамадан в течение целого года», — сказал Рушан Аббясов.

По его словам, верующие с пониманием относятся к ограничениям, которые введены в религиозных организациях из-за пандемии коронавируса.