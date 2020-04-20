Сатановский рассказал, почему не утихает скандал с Соловьевым и Уткиным

Москва, 20 апреля. Политолог Евгений Сатановский указал на причину развития истории, связанной со скандальным заявлением спортивного комментатора Василия Уткина. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

Ранее между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным произошел словесный «баттл» по поводу действий правительства РФ против распространения в стране пандемии коронавируса.

Как пишет издание «Политпазл», по мнению Сатановского, Соловьев «изрядно опустил бретера, потратив на это раз в двадцать больше слов, чем оно того стоило».

Политолог считает, что «профессиональный скандалист» Уткин получил в Сети поддержку, и поэтому он захотел продолжения словесного «баттла».

«Горшочек не вари», — он и подкипает», — объяснил Сатановский, почему не утихает скандал с Соловьевым и Уткиным.

Ранее Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его «больным человеком». Соловьев напомнил, что он не рэпер. По словам журналиста, Уткин «страдает синдромом Туретта». Соловьев также заявил о готовности оплатить спортивному комментатору Василию Уткину хорошего психиатра. Звезда телеканала «Россия-1» отметил, что у него нет конфликта с коллегой.

До этого между журналистами произошла перепалка в социальной сети Twitter. Соловьев и Уткин обрушились с оскорбительными высказываниями в адрес друг друга.