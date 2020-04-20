Турция готовится ударить по Ливии истребителями F-16, пока боевики ИГ грабят западные города

Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), рассказал о подготовке ВС Турции к военной операции в Ливии с применением истребителей F-16. Мисмари предоставил доказательства преступлений террористов ИГ1 (запрещено в РФ) против ливийского народа в захваченных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) западных городах страны.

По словам спикера, ЛНА продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности на приграничных с Египтом территориях, ситуация в Тобруке остается стабильной. Армия Халифы Хафтара на постоянной основе контролирует передвижения вооруженных группировок в южной части страны. Эти территории были очищены от террористов после серии авиационных ударов ЛНА.

На юго-западе Ливии наблюдается активность террористов из Республики Чад — режим Файеза Сарраджа спонсирует их, снабжая оружием. Группировки из Чада продвигаются «Братьями-мусульманами» (запрещено в РФ) под руководством Турции и «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ).

Ахмад Мисмари подчеркнул, что турецкая интервенция в Ливии увеличивается, завербованные сирийские радикалы совместно с боевиками ПНС на постоянной основе отправляются к линии фронта. Несмотря на это, ЛНА успешно отбила атаки в Айн Заре, Салах ад-Дине и Абу Салиме. Было уничтожено большое количество техники турецкого происхождения, включая различные виды беспилотников.

Официальный представитель ЛНА напомнил о тяжелой ситуации в западных прибрежных городах, ранее захваченных ПНС. Один из террористов ИГ заявил, что в Сабрате радикалы, следуя фетве террористов ИГ, сожгли полицейские участки и ряд государственных учреждений. Джихадисты разграбили Сабрату, учиняя разбойные нападения на дома мирных жителей и угоняя их машины. Для поддержания страха террористы устроили показательные казни, а многих активистов и несогласных бросили в тюрьму. ЛНА обратилась к ООН с призывом остановить беззаконие боевиков, поддерживаемое президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Анкара не остановилась на этом, подготавливая полномасштабную атаку в Ливии — 14 апреля у ливийского побережья Эрдоган инициировал военную операцию, где имитировалась атака на территорию Ливии с применением истребителей F-16. Очевидно, что поставленной задачей была тренировка перед реальной атакой, отработка воздушных и наземных ударов по позициям ЛНА. В Аль-Вишке спустя некоторое время после этого был сбит летательный аппарат, однако, как подчеркнули в ЛНА, он не похож на турецкий. Сейчас его принадлежность и тип выясняются. Произошедшее квалифицируется как провокация против сил Хафтара и ставит под угрозу безопасность гражданского населения.

В конце заявления Ахмад Мисмари подчеркнул, что переброска сирийских наемников в Ливию является прямым нарушением международных соглашений по невмешательству в ливийский кризис и соглашений по эмбарго ООН. Откровенное наплевательство на договоренности, под которыми подписывался и сам Эрдоган, говорит о том, что Турция опасна не только для Ливии, но и для всего мира.

1 Организация запрещена на территории РФ.