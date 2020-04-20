Тодоренко разрыдалась на шоу «Маска» из-за Топалова

Москва, 20 апреля. Телеведущая Регина Тодоренко разрыдалась, узнав, что в образе Панды в шоу «Маска» скрывался ее муж, певец Влад Топалов.

Супруга артиста с самого первого выпуска программы была уверена, что под маской Панды скрывается ее супруг. И она оказалась права — в минувшее воскресенье Панда раскрыла свое лицо. Тодоренко, увидев мужа, выбежала к нему на сцену в слезах.

«А что ты плачешь-то?» — спросил Топалов, улыбнувшись супруге.

На что Тодоренко ответила: «Я расчувствовалась».

Вслед за признанием ведущей слова восхищения высказал король эстрады Филипп Киркоров. По его словам, на проекте музыкант открылся для него как потрясающий отец и муж.

«Мы все плачем, Владик, мы все рыдаем! — сказал Киркоров. — И продолжил: «Я всегда знал, что ты очень многогранный, очень талантливый, разносторонний музыкант, артист, смешной, с юмором».

Спустя сутки после выхода выпуска в эфир Тодоренко решила поддержать мужа и объяснила, как в Панде она разглядела его.

«Тебя невозможно не узнать! Ты — слишком яркий артист! Твой тембр голоса ни с каким другим не спутать! Люблю тебя, Панда!» — написала артистка, прикрепив к публикации совместный кадр с Топаловым.

В проекте «Маска» осталось всего три участника — Попугай, Волк и Лев. В следующее воскресенье на телеканале НТВ покажут финал полюбившегося публике шоу.