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Посетивший храм на Пасху Охлобыстин ответил критикам

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Посетивший храм на Пасху Охлобыстин ответил критикамМосква, 20 апреля. Актер Иван Охлобыстин ответил на критику, которая обрушилась на него после посещения одного из московских храмов на Пасху. На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» он заявил, что ничего не нарушил, а также имел для визита все разрешения.

«Газета.ru» напоминает, что Охлобыстин вместе с семьей был замечен в ночь на 19 апреля в Москве на закрытой пасхальной службе в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Сообщается, что на мероприятии присутствовали от 50 до 60 человек, за безопасностью в храме следили сотрудники правоохранительных органов.

Визит актера в храм в период обязательной самоизоляции возмутил пользователей Сети, и Охлобыстина раскритиковали. Однако сам он заявил, что не видит в посещении службы ничего криминального.

«Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», — высказался актер.

Охлобыстин также отметил, что не нападал на снимавшую его на видео женщину, как было указано во многих СМИ, а лишь попросил ее прекратить съемку.

«Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа — подсматривать», — написал он.

Актер выразил мнение, что закрывать храмы даже в условиях эпидемии не стоило — «одних священнослужителей недостаточно».

«Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет того, ради чего можно умереть?» — резюмировал артист.

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Источник: «ВКонтакте»
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