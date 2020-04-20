Посетивший храм на Пасху Охлобыстин ответил критикам

Москва, 20 апреля. Актер Иван Охлобыстин ответил на критику, которая обрушилась на него после посещения одного из московских храмов на Пасху. На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» он заявил, что ничего не нарушил, а также имел для визита все разрешения.

«Газета.ru» напоминает, что Охлобыстин вместе с семьей был замечен в ночь на 19 апреля в Москве на закрытой пасхальной службе в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Сообщается, что на мероприятии присутствовали от 50 до 60 человек, за безопасностью в храме следили сотрудники правоохранительных органов.

Визит актера в храм в период обязательной самоизоляции возмутил пользователей Сети, и Охлобыстина раскритиковали. Однако сам он заявил, что не видит в посещении службы ничего криминального.

«Сходил в храм на Пасху сейчас — опять не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху», — высказался актер.

Охлобыстин также отметил, что не нападал на снимавшую его на видео женщину, как было указано во многих СМИ, а лишь попросил ее прекратить съемку.

«Не знаю: может быть кому-то нравится, что тебе, как в зоопарке медведю морковку, суют в морду камеру?! Мне нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа — подсматривать», — написал он.

Актер выразил мнение, что закрывать храмы даже в условиях эпидемии не стоило — «одних священнослужителей недостаточно».