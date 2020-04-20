Аксенов призвал россиян воздержаться от поездок в Крым в период пандемии

Симферополь, 20 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей других российских регионов воздержаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Я убедительно прошу воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты», — сказал он в видеообращении.

Аксенов напомнил, что крымчане всегда рады видеть сограждан, всегда гостеприимно их встречают. И после снятия ограничительных мер Крым будет с радостью ждать россиян в гости, передает «Царьград».

«Другого выхода на сегодняшний день нет», — констатировал глава республики.

В Крыму, как и других российских регионах, действует режим повышенной готовности. Работают лишь системообразующие предприятия, пишет НСН.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 22 пациента удалось вылечить. В целом в России заразились более 47 тысяч человек, свыше 3,4 тысячи пациентов выздоровели, 405 скончались, сообщает «Газета.ru».

Ранее и сенатор Сергей Цеков призвал россиян остаться дома, а не отправляться на отдых в Крым в период пандемии. Он назвал безответственными людей, которые пренебрежительно относятся к мерам, принимаемым государством для борьбы с распространением COVID-19.