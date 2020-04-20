Новые персонажи «Маски» сбили с толку Киркорова

Москва, 20 апреля. Два новых персонажа, появившихся на сцене шоу «Маска», окончательно сбили с толку Филиппа Киркорова и остальных членов жюри. Участники программы нарядились в костюмы зайки и львенка, однако ни их голос, ни подсказки не помогли сразу «раскрыть» этих персонажей.

Особенно большие проблемы у жюри возникли с Зайкой. Гарик Мартиросян предположил, что это Вера Брежнева, которая поет свою же песню. Но эту теорию сразу же разбил Филипп Киркоров, напомнив, что, согласно подсказке, Зайка мечтает с ним познакомиться, а с Верой Брежневой он и так знаком.

«И потом там говориться, что зайка мечтала со мной подружиться, а с Верой я дружу давно», — рассуждает Киркоров.

В итоге оказалось, что под маской зайки скрывала Юлианна Караулова. Напомним, что «Маска» — это быстро набирающее популярность ТВ-шоу, где звезды российской эстрады должны угадать исполнителя. При этом ориентироваться они могут только на его голос, рост, и подсказки, которые даются жюри, чтобы облегчить им задачу. Впрочем, даже рост не является в этом отношении показателем, поскольку костюмы увеличивают рост человека и не дают даже предположить, какая у него фигура и комплекция.

Сами выступающие одеты в костюмы разных персонажей, в которых не видно лица. Так, например, Сергей Лазарев примерил на себя костюм динозавра, а Наталья Гулькина — костюм человека-зеркала. Это весьма нетривиальная задача, и жюри уже несколько раз терпели фиаско. Они, к примеру, не смогли отгадать, кто скрывался под масками хамелеона, слона, тучи и яйца.