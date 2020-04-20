Бессараб считает, что нельзя уравнивать мигрантов и россиян в вопросе получения пособий

Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) уравнивать мигрантов и россиян в вопросе получения пособий вызовет недовольство граждан страны.

Ранее агентство выступило с инициативой временно приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице и ряда других льгот на фоне борьбы с распространяем коронавирусной инфекции.

Как сообщили в РБК со ссылкой на письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предложение оформлялось на фоне опыта Португалии, власти которой уравняли в социальных правах 580 тысяч мигрантов с гражданами страны на время борьбы с COVID-19.

Сотрудники АСИ предложили готовить безработных мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Однако с инициативой агентства не согласилась депутат Госдумы Светлана Бессараб. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей она сообщила, что эта мера «вызовет недовольство и обоснованное возмущение россиян».

«Любая мера, предпринимаемая в таких случаях, должна соответствовать реалиям текущего дня. Я не против того, чтобы помогать мигрантам, потому что они так же, как и россияне, остались без работы по не зависящим от них причинам, обстоятельствам непреодолимой силы. При этом у нас готовится ряд документов в миграционный кодекс, которые бы позволили мигрантам получать частичное пенсионное обеспечение, частичные пособия по безработице и так далее. Но в таком размере, то есть на уровне россиян, тема не рассматривалась. Кроме того, необходимо посмотреть — будут ли аналогичные меры приняты теми государствами, из которых приехали к нам мигранты, в отношении граждан России, которые, к примеру, трудятся на территориях данных государств», — говорит депутат.

Другими словами — меры должны быть зеркальными, только в этом случае инициативы могут рассматриваться всерьез. Тем не менее парламентарий уверена, что власти РФ должны предпринимать усилия для того, чтобы мигранты совсем не остались без средств к существованию.

«Мы видим, что бедственное положение, как показывает практика, приводит к тому, что, например, в Москве мигранты начали нападать на коренных жителей с целью грабежа. Я не думаю, что каждый из мигрантов вот такого уровня воспитания и так будет поступать. Потому что у нас есть случаи, когда мигранты, наоборот, помогают — кидаются спасать людей. Поэтому нужно относиться с пониманием к их проблемам, необходимо помогать друг другу. На время пандемии, я считаю, нужно протянуть им руку помощи, но какой она будет — нужно решать правительству. Но то, что эта помощь не должна быть равной как для мигрантов, так и для россиян, — это факт», — заключила Светлана Бессараб.

Напомним, 18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий трудовым мигрантам, чье пребывание на территории России было законным на 15 марта 2020 года, оставаться в стране, не продлевая визу, вид на жительство или другие разрешающие их пребывание в РФ документы. Таким гражданам разрешается работать до 15 июня без новых бумаг.