Составлен топ-20 российских городов, соблюдающих самоизоляцию

Москва, 20 апреля. Названы российские города, жители которых лучше всего соблюдают режим самоизоляции. Топ-20 составил «Райффайзенбанк» на основе транзакций по пластиковым картам в магазинах, аптеках, на АЗС и в других местах.

Эксперты проанализировали оффлайн-траты клиентов банка за период с 28 марта по 12 апреля. Каждому городу присваивались баллы в зависимости от частоты транзакций, соответственно, жители города, набравшего меньше всего баллов, лучше соблюдали самоизоляцию.

Первое место в рейтинге заняла Москва с показателем 31 балл. На второй строчке оказался Санкт-Петербург (32 балла). Кроме того, в топ-10 вошли Сочи, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь, передает «ФедералПресс» со ссылкой на РБК.

Во вторую десятку рейтинга, составленного «Райффайзенбанком», попали Воронеж, Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск и Ярославль. На последнем месте оказался Новосибирск с показателем 124 балла.

Кроме того, в банке рассказали, что с конца марта резко сократились расходы россиян на некоторые категории товаров и услуг. Так, жители РФ стали на 93% реже покупать одежду в оффлайн-магазинах. Кроме того, уменьшились расходы на рестораны (на 92%), мебель (на 87%) и транспорт (на 75%).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в России вводится режим изоляции до 30 апреля включительно. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ближайшее время власти могут принять новые решения о режиме самоизоляции, сообщает «Царьград».