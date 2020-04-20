Федерация бокса России предложила Тимати и Басте провести боксерский бой

Москва, 20 апреля. Федерация бокса России предложила провести боксерский поединок между музыкальными исполнителями Тимуром Юнусовым, больше известным как Тимати, и Василием Вакуленко (Бастой). Об этом рассказал генеральный секретарь организации Умар Кремлев. По его словам, федерация собирается организовать мероприятие в таком формате.

«Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит», — сказал Кремлев.

Как пишет ТАСС, по его словам, «можно сделать такой бой, мы готовы его организовать».

«Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали», — уточнил он.

Ранее известный российский музыкант Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) стал владельцем ФК СКА из Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе клуба. Прежние партнеры, которые поддерживали ростовский клуб, остались с командой. Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и уже вложил около 10 млн рублей в развитие клуба.

В пресс-службе добавили, что управлением ФК займутся профессионалы. Музыкант будет налаживать контакты со спонсорами. Вакуленко добавил, что в последнее время у СКА не было особых перспектив — только долги.

Впервые об интересе Басты к ростовскому клубу стало известно летом 2019 года. Позднее он выпустил сингл «СКА Ростов».