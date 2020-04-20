РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России

Москва, 20 апреля. Российская премьер-лига планирует возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон с середины июня до середины июля. Об этом говорится на официальном сайте РПЛ.

В РПЛ заявили, что сезон возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

«На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дата старта матчей зависит от распространения коронавируса и указов властей, сообщила «Газета.ру».

В РПЛ допустили, что оставшиеся матчи сезона будут сыграны без зрителей, отметил «Мир 24».

«Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», сообщила пресс-служба РПЛ.

Сезон-2019/20 Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. В начале апреля Российский футбольный союз решил продлить приостановку всех футбольных соревнований в стране до конца мая. На момент приостановки чемпионата было проведено 22 тура из 30 запланированных.

На первом месте идет петербургский «Зенит» с 50 очками, «Локомотив отстает от сине-бело-голубых на девять очков. Третье место занимает «Краснодар», у которого так же как и у железнодорожников 41 очко.