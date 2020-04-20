Бузова рассказала, чем первым делом займется после отмены режима самоизоляции

Москва, 20 апреля. Известная певица и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась фанатам, чем первым делом займется после отмены режима самоизоляции.

Артистка регулярно делится с поклонниками в Instagram моментами из личной жизни, рассказывает и показывает, как проводит время дома в период пандемии. В кадре часто оказывается ее молодой человек, блогер Давид Манукян.

Однако девушка, по ее словам, очень скучает по маме и родному городу — Санкт-Петербургу.

«Что вы сделаете первым делом, когда закончится все это??? Я поеду к маме в Питер, обниму крепко-крепко и приглашу ее в самый лучший ресторан. Скучаю», — рассказала Бузова.

Напомним, что певица родилась в Ленинграде в 1986 году, окончила школу №631 и СПбГУ, где училась на географическом факультете.

Ранее Манукян в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте рассказал, что не ревнует свою возлюбленную, да и она не дает ему поводов. Блогер заявил, что в их отношениях с Бузовой царит полная гармония и идиллия.

Бузова рассекретила роман с блогером в декабре прошлого года. Отношения стали развиваться стремительно, пара в январе провела каникулы на горнолыжном курорте в Куршевеле, а оттуда отправилась в Таиланд отдыхать в дорогом отеле на Пхукете. Поклонники с нетерпением ждут следующего этапа в их отношениях.