В Москве предрекли снижение цен на квартиры

Москва, 20 апреля. Стабильный рост цен на строящиеся квартиры, наблюдавшийся в московском регионе в первом квартале 2020 года, уже в апреле сменится снижением. Об этом говорится в материалах ЦИАН.

Отмечается, что падение цен будет происходить из-за резкого падения спроса на жилье в период самоизоляции. По данным издания «Лента.ру», в марте девелоперы не успели отреагировать на уменьшение покупательской активности.

Как уточнили специалисты, в первом квартале 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках «старой» Москвы достигла 218 тысяч рублей. Стоимость за три месяца на четыре процента. В годовом выражении ценник вырос более чем на восемь процентов.

Ранее эксперты составили рейтинга самых дешевых квартир в новостройках в Москве. Так, самая дешевая квартира внутри МКАД обойдется покупателю в 3,44 миллиона рублей. Ее жилплощадь составляет 18,9 квадратов. Квартира расположена в ЖК «Люблинский парк».

На втором месте в рейтинге — квартира в ЖК «Дмитровский парк» с площадью в 19,8 квадратов и стоимостью 3,75 миллиона рублей. Также в районе «старой» Москвы продается квартира за 3,9 миллиона рублей. Ее площадь составляет 21,5 квадратных метров. За пределами МКАД в районе «старой» Москвы самые дешевые квартиры-студии расположены в ЖК «Мякинино парк». Их стоимость начинается от 3,18 миллиона рублей.

Минимальный бюджет покупки квартиры в Новой Москве составляет 2,52 миллиона рублей. За такую цену можно приобрести студию в ЖК «Остафьево». Также дешевое жилье можно приобрести в ЖК «Солнцево Парк» и ЖК «Румянцево-Парк».