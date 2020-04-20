Миллионные штрафы грозят участникам шоу «Маска» за раскрытие тайн проекта

Москва, 20 апреля. Участникам телешоу «Маска» грозят большие штрафы в случае разрушения тайны, их суммы доходят до миллиона. Об этом рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Вокальный проект НТВ стал самым популярным шоу весны на российском телевидении. Программа, в которой известные певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены выступают в ярких костюмах, скрываясь под различными масками, смогла стать успешной во многом благодаря атмосфере тайны.

По словам генерального продюсера телеканала, интрига проекта строго охраняется. Сами участники не знают, кто находится под другими масками, а приезжая в съемочный павильон, они выходят из машин в масках и толстовках, немедленно направляясь в свои гримерные. Кроме того, они не имеют права рассекречивать собственный персонаж, поскольку в случае раскрытия тайны должны будут заплатить крупный штраф.

«У нас штрафы доходят до миллиона рублей, если человек нарушил условия договора и раскрыл тайну раньше времени», — рассказал Вайнштейн.

Он признался, что и сам вынужден скрывать имена героев под масками. По его словам, близкие от этого не в восторге.

«Вы знаете, из-за этого у меня дома проблемы. У меня там жена, мои дети, мама считают, что я предаю их, что не рассказываю, кто они (участники шоу. — Прим. ФАН)»,— поделился продюсер.

Вайнштейн объяснил, что продолжает хранить секрет, чтобы не лишать родных магии, которая есть в проекте.

Некоторые участники шоу уже рассекречены. Маски сбросили Стас Костюшкин, Алексей Глызин, Оксана Федорова, Лена Катина и несколько других представителей отечественного шоу-бизнеса. Съемки проекта продолжаются, они проходят и в условиях режима самоизоляции. О том, как съемочная группа и участники «Маски» продолжают соблюдать конспирацию в сложившейся ситуации ранее рассказал ведущий программы Вячеслав Макаров.