Глава МИД Японии предсказал сильнейший кризис в мировой экономике из-за коронавируса

Токио, 20 апреля. Мировую экономику ожидает самый сильный кризис со времен Второй мировой войны из-за коронавируса. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает агентство Kyodo.

«Влияние очень серьезное. Мировая экономика перед лицом сильнейшего кризиса, какого не было со времен Второй мировой войны», — цитирует японского министра телеканал «360».

Японские власти намереваются направить на антикризисные меры до 117,1 триллиона йен (около 1,09 триллиона долларов). Эксперты прогнозируют, что из-за эпидемии к концу 2020 года безработица в Японии вырастет до 2,72%, что на 1,56 миллиона человек выше, чем годом ранее.

Как пишут «Известия», ссылаясь на данные портала Worldometer, в Японии насчитывается 10797 случаев заражения коронавирусом, из них 1159 пациентов уже выздоровели. Кроме того, в стране зафиксировано 236 летальных исходов.

Напомним, первые случаи коронавируса были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. Во всем мире насчитывается уже более 2,3 миллиона зараженных, а жертвами инфекции стали свыше 160 тысяч человек.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях коронавируса. Эксперт отметил, что вирус не следует канонам классической эпидемиологии и классического патогенеза ОРВИ, передает «Царьград».