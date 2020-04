Трагедия в Канаде: что известно к этому часу о самом массовом убийстве в истории страны

Самое большое количество жертв в ходе нападения с оружием за всю историю Канады произошло в момент пандемии, вызванной коронавирусом. К этому часу известно, что нападение совершил 51-летний преступник в форме полицейского. Жертвами расстрела стали по меньшей мере 17 человек, возможно, погибших больше. Количество раненых пока неизвестно. Жертвами стали жители нескольких городов одной из канадских провинций. Связано ли это преступление с пандемией COVID-19, данных пока нет, мотивы преступника неизвестны.

Полиция Канады сообщает, что стрельбу открыл 51-летний Гэбриел Уортман, все убийства произошли в канадской провинции Новая Шотландия.

Вооруженный убийца был в форме сотрудника канадской конной полиции, он перемещался на автомобиле, напоминающем полицейскую машину. Канадские власти подчеркивают, что преступник не является сотрудником полиции.

Первыми жертвами, скорее всего, стали жители городка Портапик (в 100 километрах от Галифакса), которые были застрелены в субботу, 18 апреля. Затем преступник стал перемещаться между городами Новой Шотландии, расстреливая людей и поджигая дома. Полиция призвала жителей оставаться в своих домах. Среди погибших как минимум один полицейский — 23-летняя сотрудница полиции Хайди Стивенсон. Сообщается об одном раненом полицейском. Возможно, жертв среди канадских правоохранителей больше.

Со словами соболезнования выступили представители канадской полиции.

Позже полиция, после нескольких разноречивых сообщений, проинформировала, что нападавший мертв. Был ли он застрелен в ходе перестрелки или покончил жизнь самоубийством, пока неизвестно.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn