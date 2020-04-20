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Трагедия в Канаде: что известно к этому часу о самом массовом убийстве в истории страны

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Трагедия в Канаде: что известно к этому часу о самом массовом убийстве в истории страны

Самое большое количество жертв в ходе нападения с оружием за всю историю Канады произошло в момент пандемии, вызванной коронавирусом. К этому часу известно, что нападение совершил 51-летний преступник в форме полицейского. Жертвами расстрела стали по меньшей мере 17 человек, возможно, погибших больше. Количество раненых пока неизвестно. Жертвами стали жители нескольких городов одной из канадских провинций. Связано ли это преступление с пандемией COVID-19, данных пока нет, мотивы преступника неизвестны.

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Полиция Канады сообщает, что стрельбу открыл 51-летний Гэбриел Уортман, все убийства произошли в канадской провинции Новая Шотландия.

Вооруженный убийца был в форме сотрудника канадской конной полиции, он перемещался на автомобиле, напоминающем полицейскую машину. Канадские власти подчеркивают, что преступник не является сотрудником полиции.

Вооруженный убийца был в форме сотрудника канадской конной полиции, он перемещался на автомобиле, напоминающем полицейскую машину

Первыми жертвами, скорее всего, стали жители городка Портапик (в 100 километрах от Галифакса), которые были застрелены в субботу, 18 апреля. Затем преступник стал перемещаться между городами Новой Шотландии, расстреливая людей и поджигая дома. Полиция призвала жителей оставаться в своих домах. Среди погибших как минимум один полицейский — 23-летняя сотрудница полиции Хайди Стивенсон. Сообщается об одном раненом полицейском. Возможно, жертв среди канадских правоохранителей больше.

Со словами соболезнования выступили представители канадской полиции.

«Наши сердца обращены к нашим партнерам в области охраны правопорядка, которые потеряли одного из своих товарищей в бессмысленном акте насилия, — говорится в комментарии в Twitter. — Мы отдаем честь погибшему офицеру и чествуем всех, кто много часов рисковал жизнью, чтобы защитить жителей Новой Шотландии. Соболезнования всем скорбящим семьям».

Позже полиция, после нескольких разноречивых сообщений, проинформировала, что нападавший мертв. Был ли он застрелен в ходе перестрелки или покончил жизнь самоубийством, пока неизвестно.

Вот некоторые комментарии под информацией о трагедии:

«Многие считают, что подобные вещи происходят только в США. Это не так. Это человеческая проблема, а не только американская».

«Мужчины: «Женщины так эмоциональны, что не могут себя контролировать. Их периоды (имеются в виду менструации и предменструальный период. — Прим. ФАН) делают их истеричками и психопатками». При этом мужчины [время от времени] убивают кучу невинных людей. Были ли когда-нибудь женщины, устраивающие массовые расстрелы? Похоже, женщины лучше контролируют свои эмоции, чем мужчины».

Предыдущее по смертоносности нападение в истории Канады было зафиксировано в 1989 году в Политехническом университете Монреаля (провинция Квебек). Тогда 25-летний вооруженный преступник застрелил 14 женщин, а затем покончил с собой. После этого правила продажи оружия в Канаде были ужесточены.

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