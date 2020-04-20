Глава ВТБ спрогнозировал укрепление курса рубля

Москва, 20 апреля. Курс рубля укрепится в 2021 году, Центробанк и Минфин могут его поддерживать. Такой прогноз дал глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, рост доллара на 15% произошел пределах, допустимых для банков.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится», — сказал он.

Костин назвал важным достижением тот факт, что Центробанк не прибегнул к повышению ставки, пишет «Газета.ru». По его мнению, инвесторами сейчас руководят не расчеты, а эмоции, этим и объясняется разнонаправленная динамика на рынке.

Глава ВТБ считает, что Центробанк мог бы предоставлять банкам «более дешевые деньги» в рамках программ, которые делаются на нерыночных условиях для оказания помощи как людям, так и бизнесу. Такие меры позволили бы снизить нагрузку на бюджет.

Как напоминает НСН, еще в январе доллар стоил 61 рубль, в начале марта — 66 рублей. Затем переговоры по продлению сделки ОПЕК+ обернулись провалом, после чего рухнули цены на нефть на мировом рынке. Россия на встрече настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК требовала дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты.