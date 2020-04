Откуда берет начало COVID-19. Колонка Евгения Беня

Американские ученые провели эксперимент в округе Санта-Клара в Северной Калифорнии, который в США стал одним из первых, где было зафиксировано распространение инфекции. По подсчетам авторов эксперимента, у 2,5%–4,2% населения округа могут иметься антитела к коронавирусу, что свидетельствует о том, что они, возможно, перенесли COVID-19.

«Эти оценки распространения отражают диапазон от 48 тысяч до 81 тысячи человек, инфицированных в округе Санта-Клара к началу апреля, что превышает число подтвержденных случаев заболевания от 50 до 85 раз», — делают вывод исследователи.

Тем временем специалисты разных стран пытаются восстановить логическую последовательность распространения коронавируса.

Нулевые пациенты в Европе и в России

Врачи смогли установить нулевого пациента, который, по всей видимости, как раз и заразил коронавирусом всю Европу. Как полагают авторы доклада в медицинском журнале The New England Journal of Medicine Массачусетского медицинского общества, распространение коронавируса в Европе, скорее всего, произошло в течение инкубационного периода, который у нулевого и первого пациентов длился долго и почти бессимптомно. Нулевым пациентом оказалась представительница китайского бизнеса, посетившая ФРГ. Первым пациентом был контактировавший с ней немец, через которого коронавирус чуть позже, по всей видимости, и распространился по Германии и Италии. Причем в ФРГ долго замалчивали эти сведения.

28 января еще у трех сотрудников немецкой компании, которую возглавлял указанный первый пациент, тест на коронавирус также показал положительный результат. И только один из них имел контакт с нулевой пациенткой из Китая, а остальные два контактировали со своим руководителем. Эти люди во время инкубационного периода успели заразить других, те — последующих. Таким образом COVID-19 завезли и на север Италии, где он дал мощнейшую вспышку, а оттуда далее пополз по всей Европе и другим странам.

Как выяснилось, в России нулевым пациентом с коронавирусной инфекцией стал гражданин РФ средних лет, который прилетел в Москву из Милана. Об этом сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова академик РАН Александр Чучалин. По словам специалиста, благодаря своевременному выявлению характерных осложнений, коронавирус у пациента диагностировали крайне быстро. Кроме того, Чучалин добавил, что этот мужчина также стал первым в стране, кто выздоровел от COVID-19. Пациент при этом успел заразить своих пожилых родителей. Отца мужчины пришлось подключать к аппарату ИВЛ, а у его матери заболевание протекало в более легкой форме.

Схватка из-за нулевого пациента в мире

Изначально в китайских сообщениях о коронавирусе как точка отсчета фигурировал рынок морепродуктов в городе Ухань. Издание Sina утверждало, что первым, у кого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала там креветками, но заразилась от летучих мышей.

Американский телеканал Fox News указывает, что на рынках в городе Ухань никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину китайской лаборатории, из которой произошла непреднамеренная утечка. Первый же заразившийся коронавирусом, как сообщил Fox News, работал в одной из лабораторий Китая, где и появилась инфекция. Телеканал отмечает, что COVID-19 «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а стал результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении вирусов и борьбе с ними. Источники Fox News отметили, что инфекция передалась от летучих мышей, а некий нулевой пациент затем распространил ее на других людей, находившихся в городе Ухань.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн тоже считает, что Китай недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса.

Между тем, как пишет Le Parisien, нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Профессор думает, что его разработали молекулярные биологи, добавив частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. На взгляд Монтанье, утечка нового коронавируса произошла из лаборатории города Ухань. Вместе с тем Le Parisien замечает, что другие вирусологи опровергают версию нобелевского лауреата.

Официальный же представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ Fox News предположил, что COVID-19 в Ухань завезли американцы. К такому выводу он пришел, проанализировав речь директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда. На слушаниях в нижней палате американского Конгресса тот заявил, что в стране ранее были случаи заболевания коронавирусом с летальным исходом, которые ошибочно приняли за осложнения от заражения гриппом.

Чжао Лицзянь думает, что новый коронавирус был завезен в Китай американскими спортсменами, участвовавшими в военных Всемирных играх, которые проходили в городе Ухань в октябре 2019 года.

«Представители Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявляли, что нет доказательств создания коронавируса в лаборатории. Многие эксперты также говорят, что у этой версии нет научного обоснования», — цитирует Лицзяня телеканал CGTN.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин вообще заявил, что у человечества нет ресурсов для искусственного создания вируса, который бы по характеристикам был схож с коронавирусной инфекцией нового типа. По его словам, некоторые специалисты действительно говорят, что COVID-19 был создан извне, однако «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества».

Трудно обойти вниманием тот факт, что ни одна из сторон полемики по большей части не обвиняет другую в преднамеренном вбросе COVID-19. Хотя 18 апреля на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, скорее всего, риторически высказался, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Природное происхождение по-своему опасно

Если же не ставить во главу угла американо-китайские взаимные обвинения с учетом того, что стороны на сегодняшний день не предлагают доказательной базы вины за возникновение пандемии, то на первый план выходит иной, пожалуй, куда более принципиальный аспект.

При допущении, что возникновение COVID-19 действительно было связано с какой бы то ни было и где бы то ни было не специально произошедшей лабораторной утечкой, возникает надежда, что в связи с дальнейшим усилением контроля по всему миру подобное больше не повторится. Если же появление коронавируса носило стихийно-природный характер, то гораздо сложнее исключить вероятность зарождения тенденции к новым другим эпидемиям в будущем, по отношению к которым человечеству крайне сложно работать на опережение.