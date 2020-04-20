Вирусолог назвал причину роста числа новых случаев коронавируса в России

Москва, 20 апреля. Рост числа новых случаев коронавируса в России объясняется повышением доступности тестирования. Об этом рассказал доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альштейн.

Напомним, 19 апреля в России было зарегистрировано рекордное число новых заразившихся за сутки — 6060 человек. Альштейн подчеркнул, что такая статистика сама по себе не является тревожной.

«Чем более доступным становится тестирование, чем чаще оно проводится, тем чаще люди с более легким течением заболевания попадают в поле зрения», — пояснил вирусолог в беседе с газетой «Взгляд».

По словам профессора, когда тестов не хватает, людей с легкими симптомами, например, заложенностью носа на вирус не проверяют. Также Альштейн напомнил о бессимптомных случаях, которые выявляют, когда массово проводят тестирование в каком-либо коллективе.

«Так можно выявить инфицированных, но не заболевших. «Инфекция» и «заболевание» — близкие, но разные понятия», — отметил эксперт.

Альштейн добавил, что передавать коронавирус могут как люди с явными признаками, так и бессимптомные носители. Он также подчеркнул, что все граждане, у которых тест на вирус дал положительный результат, должны находиться на карантине.

По данным на утро 20 апреля, в России насчитывается 42853 заразившихся. 3291 человек выздоровел, скончался 361 пациент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, продлят ли в России режим самоизоляции. Представитель Кремля отметил, что соответствующее решение будет принято на текущей неделе, пишет Infox.ru.