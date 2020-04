Ищущая спонсора на сайте знакомств украинка оконфузилась с плохим английским

Киев, 20 апреля. Пользователи популярного сайта Reddit высмеяли украинку по имени Рита, которая в поисках спонсора разместила анкету на интернет-ресурсе для знакомств и некорректно перевела часть ее на английский язык.

Девушка указала, что окончила Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Кроме того, объявила себя украинской пропагандисткой и рассказала, что интересуется темой экологии и с симпатией относится к людям, умеющим играть на гитаре.

Но внимание пользователей привлекли далеко не эти строки анкеты, а заявление девушки о том, что ей нужен «собственный диабетический отец» (I need my own Diabetic Father). Автор поста на Reddit, который разместил скриншот анкеты украинки на сайте знакомств, объяснил фразу.

По его словам, такая странная конструкция — некорректный автоматический перевод словосочетания sugar daddy («сахарный папочка», если переводить на русский дословно). Таким термином, как правило, характеризуют формат отношений, в которых состоятельные мужчины содержат гораздо более молодых девушек, либо же юношей.

Неумелый перевод и плохое знание английского рассмешили пользователей сайта. В комментариях они начали острить по поводу произошедшего конфуза.

«Я был довольно успешным в Tinder с аспартамовым дядюшкой», — пошутил Devilery.

Украинке посоветовали обратить внимание на «глюкозного дедушку», «сахарного сводного брата» или «углеводного опекуна».

Отметим, что с английским языком возникают проблемы не только у простых украинцев. Темой для обсуждений не раз становились выступления президента Украины Владимира Зеленского, который начинал речь на английском, но быстро переключался на язык возглавляемой им страны.

Ранее мужчины рассказали на Reddit о своих отвратительных привычках, на тему которых обычно предпочитают не распространяться. К примеру, один из пользователей порой из-за спешки трапезничает не за столом, а в душе или туалете. Однажды ему так пришлось есть куриные наггетсы.