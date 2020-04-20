Мурашко оценил интенсивность распространения коронавируса в РФ

Москва, 20 апреля. Меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в России, эффективны, в Москве интенсивность распространения инфекции идет очень гладко. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Таким образом в эфире телеканала «Россия 24» он оценил результативность самоизоляции.

«Мы видим, что меры, которые принимаются, по разобщению, самоизоляции, эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса [идет] очень гладко», — сказал министр.

Мурашко также отметил, что в последнее время поступающих на лечение с COVID-19 в тяжелом состоянии стало меньше. При этом он добавил, что хорошее самочувствие не является гарантией отсутствия заражения и может быть обманчивым.

Напомним, что с 29 марта в Москве и Подмосковье для всех жителей введен обязательный режим домашней самоизоляции. До 1 мая граждане могут выходить из дома строго по необходимости: если нужно обратиться к врачу, сходить в магазин/аптеку, или выгулять домашних питомцев (не более чем 100 метров от дома).

Распространение COVID-19 внутри РФ продолжается, и страна пока не прошла пик эпидемии. Как сообщает «ФедералПресс», на сегодняшний день Россия замыкает десятку стран, которые лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом. Число пациентов с COVID-19 в РФ превышает 42 тысячи человек.