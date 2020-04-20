Более двух миллионов тестов на коронавирус провели в России

Москва, 20 апреля. Специалисты провели в России более двух миллионов исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек», — добавили представители ведомства.

Они уточнили, что за последние сутки провели 103 тысячи тестов.

Коронавирус, вспышка которого произошла в Китае в прошлом году, охватил уже почти весь мир, заболели более двух миллионов человек. Его жертвами стали свыше 164 тысяч человек. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Основные симптомы COVID-19 похожи на признаки ОРВИ: утомляемость, повышенная температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах. Медики советуют чаще мыть руки и не дотрагиваться до слизистых.

По последним данным, в РФ зафиксировано более 42 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 3,2 тысячи человек выздоровели, 361 скончался. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах введен режим самоизоляции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что над созданием вакцины от коронавирусной инфекции в стране работают семь центров. Клинические испытания должны начаться уже в ближайшее время.