Находящимся на карантине дачникам дали рекомендации для похудения

Москва, 20 апреля. Роскачество предложило ряд рекомендаций по похудению для тех людей, кто в период самоизоляции находится на даче. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили специалисты, находиться на самоизоляции на природе намного приятнее, чем в городской квартире. По словам экспертов, чтобы загородное «заточение» сделать еще более полезным, нужно каждый день по 30 минут заниматься физкультурой.

«Каждый день по полчаса нагрузок, плюс правильное питание, а в результате уже к началу мая вы не только сможете избавиться от 2–3 килограммов, но и подтянете мышцы», — уточнили в ведомстве.

В Роскачестве напомнили, что свежий воздух многократно увеличивает эффект спортивных занятий.

Напомним, треть жителей России (33%) опасается, что из-за коронавируса и режима самоизоляции они могут лишиться работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие 8,4 тысячи человек из разных регионов РФ. Чуть более четверти (28%) переживают, что в сложившихся условиях могут потерять часть зарплаты. Непосредственно сам вирус пугает опрошенных не так сильно, лишь каждый пятый (19%) ответил, что боится заражения.

19% опрошенных выбрали вариант другое и предложили свой вариант. Россияне боятся остаться без доходов, а также того, что им будет нечем платить за ипотеку и кредиты. Лишь 2% респондентов боятся, что не выполнят требуемый объем работы в удаленном режиме.

Напомним, что 17 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначении максимальных выплат безработным. Граждане, лишившиеся работы после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, будут получать пособия в размере 12,1 тыс. рублей в период с апреля по июнь. Для тех безработных, у кого есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличится из расчета три тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей.