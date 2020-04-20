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Некоторые страны могут ввести спецдокументы для туристов после пандемии коронавируса

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Некоторые страны могут ввести спецдокументы для туристов после пандемии коронавируса

Лондон, 20 апреля. Некоторые страны могут ввести специальные документы для путешественников после пандемии коронавируса. Об этом пишет британская газета The Sun.

По данным издания, в Великобритании уже рассматривают возможность внедрения так называемого «паспорта иммунитета». Планируется, что в документе будет содержаться информация о наличии антител к SARS-CoV-2.

Мадридская ассоциация отельеров предлагает ввести сертификат «Отели без коронавируса». Документ будет подтверждать, что среди гостей и персонала гостиницы нет зараженных. А авиакомпания Emirates, по данным The Sun, берет у всех пассажиров анализ, который за 10 минут выявляет коронавирус.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию SARS-CoV-2.

По последним данным, число заразившихся во всем мире превысило 2,3 миллиона, свыше 160 тысяч человек скончались. При этом более 600 тысяч пациентов с COVID-19 уже выздоровели. В России насчитывается 42853 заразившихся, передает НСН.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о пользе мыла в период эпидемии. Эксперты отметили, что необходимо тщательно мыть руки, при этом можно использовать обычное мыло, а не антибактериальное, поскольку последнее не убивает вирусы, сообщает «Царьград».

Некоторые страны могут ввести спецдокументы для туристов после пандемии коронавируса

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Источник: The Sun
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