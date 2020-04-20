СК начал проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной

Москва, 20 апреля. Следственный комитет России проводит доследственную проверку по рассекреченным материалам УФСБ о геноциде мирного населения в концлагерях на территории современной Карелии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее УФСБ РФ по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении военнопленных и мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Карелии финской оккупационной администрацией в военные годы.

«Рассекреченные материалы изучаются следователями. По факту геноцида мирного населения Карело-Финской СССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ», — говорится на сайте СКР.

Согласно свидетельствам узников концлагерей, нормы трудовой повинности, питания и условия проживания имели несовместимый с жизнью характер, что привело к гибели тысяч человек, в том числе детей.

В СК подчеркивают, что такого рода преступления не имеют срока давности, поэтому после изучения всех материалов будет вынесена соответствующая правовая оценка.