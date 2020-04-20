Яна Поплавская потребовала от Анны Шукшиной сменить фамилию

Москва, 20 апреля. Актриса Яна Поплавская в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявила, что дочь актрисы Марии Шукшиной Анна обязана сменить фамилию, чтобы не позорить род Шукшиных.

Недавно стало известно, что Анна продала за 5 млн рублей свою долю в квартире бабушки — актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По мнению Поплавской, молодое поколение, которое совсем не интересуется литературой будет вспоминать знаменитую фамилию Шукшиных не в связи с писателем Василием Макаровичем, а в контексте скандала с дележкой имущества.

«Он длится уже на протяжении многих лет. Его наблюдает вся страна. Скандал позорный на самом деле. Он связан с квартирами и деньгами», — заявила Яна Поплавская.

По словам актрисы, она не может спокойно реагировать на разлад внутри знаменитой семьи. Она назвала Анну «беспринципной».

«Вы как Иван непомнящий родства. Честное слово. Я думаю, что вам нужно сменить фамилию. И никогда не говорить о том, что вы потомок Василия Шукшина», — заявила Поплавская.

Известно, что Федосеева-Шукшина даже подала на внучку в суд. Однако суд признал продажу законной. Внучка пообещала купить бабушке другую квартиру, а также вернуть документы на оформленную на нее недвижимость в Финляндии.

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина подарила двухкомнатную квартиру своему супругу, музыкальному продюсеру Бари Алибасову. Но артист решил переоформить подарок на своего помощника.