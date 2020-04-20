Шнуров опубликовал фотографию с полуобнаженной женой

Москва, 20 апреля. Российский музыкант Сергей Шнуров редко публикует в социальных сетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Как пишут средства массовой информации, девушка не хочет публичности, поэтому чаще всего остается в тени своего знаменитого мужа.

Несмотря на это, Шнуров опубликовал фотографию с женой, поклонники восприняли снимок с восторгом. На фотографии полуобнаженная Ольга изображена в домашней обстановке.

По мнению поклонников, на фоне слухов об изменах Шнурова снимок доказывает, что в отношениях супругов все гладко, а известия о романах на стороне не имеют под собой никакой доказательной базы. При этом музыкант как-то признался, что изменял всем своим бывшим супругам, но Ольге до сих он верен.

«Жена другая, я — другой», — объяснил артист.

Напомним, бывшая жена лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые после развода с музыкантом вышла в свет с новым мужчиной. Шнурову и ее спутника заметили на премьере фильма «Марафон желаний» режиссера Дарьи Чаруши в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Это первый выход ресторатора в свет с мужчиной после расставания с популярным музыкантом.

Знаменитость позировала на красной дорожке в одиночестве, но позднее к ней присоединился мужчина средних лет. О личности сопровождающего бывшую жену Шнура пока ничего не известно. Пара прошла в VIP-зону, где гостей вечера ждал фуршет, и мило общалась.

Сергей и Матильда Шнуровы объявили о расставании весной 2018 года, в конце лета музыкант и светская львица получили свидетельство о расторжении брака. В том же году лидер «Ленинграда» женился на светской львице Ольге Абрамовой.

Матильда Шнурова, комментируя расставание с супругом, сравнила отношения с музыкантом с большим домом, который постепенно стал разваливаться. По ее словам, не было переломного момента, после которого пара приняла решение разойтись.